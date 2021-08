Calciomercato, UFFICIALE: Gudmundsson al Lille!

Calciomercato: Gabriel Gudmundsson è ufficialmente un nuovo giocatore del Lille. Confermata l’anticipazione di CM.IT

Adesso è ufficiale: Gabriel Gudmundsson è un nuovo giocatore del Lille. Come anticipato ieri da Calciomercato.it, il terzino sinistro ormai ex Groningen ha firmato oggi con il club francese.

Il giocatore era stato seguito anche da Milan e Atalanta, e in precedenza dal Napoli. Niente Serie A, dunque, per Gudmundsson: il 22enne svedese si appresta ad iniziare una nuova avventura in Ligue 1.