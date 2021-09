Grazie a tutti! Con la CMIT TV ed i social il Calciomercato è più vicino ai tifosi

Un sentito ringraziamento da parte di tutta la redazione di Calciomercato.it a tutti i tifosi del calcio italiano ed internazionale che ci hanno seguito in questi mesi

Sono stati – ufficialmente – due mesi densi e ricchi di emozioni quelli che abbiamo vissuto sempre al fianco dei Tifosi raccontando tutte le ultimissime dai luoghi del calciomercato. Con il consolidamento della CMIT TV, ormai stabilmente nella top five dei canali Twitch sportivi in Italia, ed una campagna social sempre più inclusiva, abbiamo provato a rendervi sempre più protagonisti del Calciomercato.

E’ per questo che ci teniamo a ringraziarvi davvero di cuore cari Tifosi perché senza di voi non ci sarebbe il calcio e, senza la passione per lo sport e per il lavoro, non ci sarebbe la nostra volontà di esservi sempre più vicini. Vi aspettiamo, già da oggi, sui nostri canali per tutti i nuovi contenuti perché… Il Calciomercato non si ferma mai!