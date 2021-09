Calciomercato, Ribery torna in Serie A | Accordo col Verona

Si è chiuso il mercato, ma ora si possono ancora ingaggiare gli svincolati e Frank Ribery è pronto a tornare in Serie A: accordo raggiunto

È finita una sessione di mercato sanguinosa per il calcio italiano, che ha perso tanti dei suoi talenti più luminosi: da Hakimi a Donnarumma, passando per Romero, De Paul e Lukaku. Nonostante questo, però, si prospetta un campionato molto equilibrato, con tante squadre attrezzate per arrivare fino in fondo nel migliore dei modi. Ora che il mercato è terminato, però, si può ancora puntare sui calciatori senza contratto: una lista con nomi illustri quella degli svincolati, che potrebbe rappresentare una risorsa per i club di Serie A. Il primo a tornare, infatti, potrebbe essere Franck Ribery. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato, Ribery torna in Serie A | Pronto a raggiungere il Verona

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, Franck Ribery avrebbe trovato un accordo con l’Hellas Verona e sarebbe pronto a tornare in Serie A. Il francese era svincolato dopo aver terminato la propria esperienza con la Fiorentina e, in questi mesi, si era allenato all’interno delle strutture del Bayern Monaco per tenersi in forma. La voglia di Ribery è ancora quella di rimanere protagonista, di giocare titolare e di fare la differenza con la sua immensa classe: la nuova vita dell’ex Bayern riparte da Verona. Colpo da sogno per Di Francesco.