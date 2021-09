Il Milan continua a monitorare la situazione legata al rinnovo di Franck Kessie, centrocampista ivoriano in scadenza 2022. Il prolungamento tarda ad arrivare e la concorrenza aumenta

È stata una sessione di mercato molto particolare per il Milan che ha perso Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero senza riuscire dunque a trovare un’intesa per prolungare il matrimonio. Discorso analogo rischia di ripetersi per Franck Kessie, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato. La trattativa sta andando per le lunghe con un accordo che per il momento tarda ad arrivare vista la differenza tra domanda ed offerta. Una situazione dunque di incertezza che fa tremare i tifosi rossoneri, timorosi di perdere anche il perno del centrocampo a costo zero. In Italia in questo senso ci penserebbe anche la Juventus, mentre all’estero il vento più forte soffia in Francia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Milan, il grande ex è sicuro: “Rossoneri da scudetto”

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | ESCLUSIVO Ursino: “Messias meritava un club come il Milan. Ecco chi vogliamo prendere”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, senza rinnovo Kessie rischia di finire al PSG

Nello specifico, viste le richieste di Kessie ad oggi non accolte, secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’, ci sarebbe il solito Paris Saint Germain. Il portale iberico evidenzia come lo stesso centrocampista ivoriano avrebbe un accordo con il PSG per arrivare gratis la prossima stagione. Il primo obiettivo reale per i parigini era Camavinga, ma l’approdo al Real Madrid potrebbe indirizzare il club transalpino proprio su Kessie.