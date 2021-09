Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Offerta al ribasso

Calciomercato Juventus, ora tutto sul rinnovo di Dybala: trattativa però ancora in corso, i bianconeri tentano il ribasso.

La Juventus ha concluso il calciomercato estivo senza squilli dell’ultimo momento. La partenza di Cristiano Ronaldo pesa nelle valutazioni, in attacco è arrivato il solo Kean per rimpiazzarlo almeno numericamente ma l’addio di CR7 si farà sentire in termini tecnici e carismatici. Per questo, è fondamentale ora fare tutto il possibile per trattenere Dybala. L’argentino imbocca l’ultima stagione del suo attuale contratto, a giugno potrebbe clamorosamente svincolarsi a zero. Le parti non vogliono che ciò accada, ma, al momento, la fumata bianca non c’è ancora stata.

Juventus, trattativa ancora in corso per Dybala: le cifre

Il clima rispetto a qualche mese fa è cambiato ed è certamente più disteso. Ma la situazione economica del club bianconero impone, come si è già visto sul mercato in entrata, una svolta in termini di austerità. Per questo, come spiega ‘Tuttosport’, le ‘nuove’ cifre del rinnovo della ‘Joya’ tendono al ribasso. Oggi previsti nuovi contatti con l’agente Antun, si ragiona su un quinquennale da 7 milioni a stagione più 2 di bonus, ma non semplici da raggiungere.