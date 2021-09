La Juventus non è riuscita a centrare i colpi sperati in sede di calciomercato, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. I bianconeri incassano critiche per le ultime operazioni

Il calciomercato della Juventus si è chiuso senza veri e propri botti negli ultimi giorni. Eppure i bianconeri hanno cullato la possibilità di arrivare a un nuovo attaccante, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo e l'acquisto di Moise Kean, ma anche a un centrocampista di rilievo, oltre a Manuel Locatelli. Niente di tutto ciò, con la Vecchia Signora che alla fine ha chiuso il mercato con Kean, appunto, e un nulla di fatto.

Il giorno dopo il gong finale è tempo di reazioni a ciò che è avvenuto nell’ultimo giorno. E nel caso della Juventus i pareri sono discordanti e, in alcuni casi, non molto lusinghieri. A discutere del calciomercato bianconero è stato anche Federico Balzaretti.

Calciomercato Juventus, arrivano le bocciature: da Locatelli a Ronaldo

L’ex terzino, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, sottolinea il vuoto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo: “Manca un play, Locatelli lo vedo meglio a due o interno. E Ronaldo ricordiamoci sempre che è uno da 30 gol a campionato”. Promosse, invece, Inter e Milan: “L’Inter è stata molto brava. Ha venduto i due forti per mettere a posto i conti, ma poi ha investito bene. Correa è un calciatore funzionale per Inzaghi. Il Milan ha fatto un bel mix di giovani ed esperti: ha operato benissimo, come al solito”.

Anche Lorenzo Minotti, sempre ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, non promuove la Juventus: “La vedo un po’ in difficoltà: ci sono cose che non si capiscono. Kean al posto di Cristiano Ronaldo?”. Una domanda, quella di Minotti, che molti tifosi si pongono in queste ore, dopo il gong finale del calciomercato.