Calciomercato Juventus, critiche ai bianconeri: “Ecco che cosa manca”

Calciomercato Juventus, i bianconeri escono con impressioni negative dalla campagna acquisti: il commento che evidenzia i punti deboli.

A calciomercato concluso, è il momento di tirare le somme e fare le ‘pagelle’ delle squadre i cui organici sono ora definitivi per affrontare la stagione. Diversi commentatori ed ex tecnici interpellati dalla ‘Gazzetta dello Sport’ per fare il punto della situazione. Tra questi, Federico Balzaretti, commentatore di ‘DAZN’, che si esprime in maniera critica sulla Juventus.

Secondo l’ex giocatore di Juventus e Roma, i bianconeri dovranno fare i conti, nel corso dell’annata, con due mancanze non da poco: “Secondo me Locatelli non è un playmaker. Lo vedo meglio in un centrocampo a due o interno di una linea a tre. E poi non c’è più Cristiano Ronaldo, che garantiva 30 gol a stagione”. Corsa scudetto dunque decisamente in salita per la squadra di Allegri, chiamato a una sfida difficile.