Calciomercato Inter, accordo con Lautaro | Rinnovo fino al 2025

Chiuso il mercato, l’Inter si appresta ad annunciare il rinnovo di Lautaro Martinez: tutte le cifre del prolungamento del contratto del Toro

Poteva essere il peggior mercato degli ultimi anni, per cause di forza maggiore, e invece la dirigenza dell’Inter lo ha trasformato in un mercato intelligente e positivo. I dolorosi addii di Hakimi e Lukaku, infatti, sono stati superati con l’arrivo di giocatori come Dzeko, Correa e Dumfries e lo sfortunato Eriksen è stato sostituito con Calhanoglu. Non erano solamente questi i piani di Marotta e Ausilio che una parte del tesoretto l’hanno tenuta per i rinnovi: accordo con Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è pronto a prolungare il suo legame con l’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | Cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter avrebbe trovato l’accordo con Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto fino al 2025. L’argentino dovrebbe andare a guadagnare 6 milioni netti più bonus, una cifra che non lo renderebbe il più pagato all’interno della rosa nerazzurra, anche se il più oneroso. Con il Decreto Crescita, infatti, Sanchez e Vidal peserebbero meno a bilancio rispetto al ‘Toro’. Quello che conta, però, è che Lautaro continuerà a vestire la maglia dell’Inter a condizioni ottimali: nell’accordo con Camano, infatti, non sarà presente una clausola rescissoria. Chi vorrà comprare l’argentino dovrà trattare con Marotta e Ausilio.