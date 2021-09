Calciomercato Inter, accordo chiuso: va gratis da Simeone

C’è l’Atletico Madrid e Simeone sulla strada dell’Inter: accordo totale con i Colchoneros e via dalla Serie A gratis

Il Cholo Simeone e l’Atletico Madrid sulla strada dell’Inter. La società spagnola avrebbe in pugno un calciatore, accostato anche al club nerazzurro, e sarebbe pronto a chiudere l’affare per la prossima estate. Il nome è quello di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto con il Napoli, e il cui rinnovo appare ad oggi lontano.

Seguito dall’Inter, che avrebbe pronto un contratto quadriennale da sei milioni di euro a stagione, l’attaccante dell’Italia campione d’Europa potrebbe, invece, lasciare la Serie A e trasferirsi alla corte di Simeone. E’ questo che sostengono in Spagna, precisamente ‘todofichajes.com’: il portale iberico parla di affare già chiuso tra il numero 24 del Napoli e l’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: accordo Insigne-Atletico Madrid

Se con il Napoli la situazione non sembra potersi sbloccare a breve, dalla Spagna danno per chiuso l’accordo con l’Atletico Madrid. Una scelta che Insigne avrebbe fatto per il desiderio di affrontare nuove sfide e poter giocare in una squadra in grado di poter lottare per vincere in tutte le competizioni. L’interesse dell’Atletico Madrid per Insigne non è nuovo: Calciomercato.it ve ne ha parlato nelle scorse settimane, insieme a quello dell’Arsenal e ovviamente dell’Inter. Tutti pronti a farsi avanti per strappare a zero il calciatore al Napoli.