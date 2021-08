CMIT TV | Maratona Mercato: segui in diretta la chiusura del Calciomercato

Segui la maratona su Twitch della CMIT TV dallo Sheraton per la chiusura della sessione estiva di Calciomercato: live dalle 14 alle 21

È iniziato il countdown per la fine della sessione estiva di calciomercato, con la deadline fissata alle ore 20. Segui le ultime concitatissime ore di mercato sulla CMIT TV, in diretta dalle ore 14 alle 21 sul canale Twitch di Calciomercato.it. Vi daremo tutti gli aggiornamenti sulle ultime mosse di Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli e le altre di Serie A in collegamento dallo Sheraton Hotel. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In conduzione ci saranno Riccardo Meloni, Francesco Iucca e Marco Giordano, supportati dalla redazione di Calciomercato.it. Inoltre, avremo in collegamento anche Fabrizio Biasin, Fabio Massimo Splendore e Luigi Guelpa.