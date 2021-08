SONDAGGIO CM.IT – Juventus, ecco l’erede di Cristiano Ronaldo per il 2022!

La Juventus punta al 2022 per trovare l’erede di Cristiano Ronaldo: ecco il nome su cui devono investire i bianconeri nel sondaggio di CM.IT.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Cristiano Ronaldo è già il passato, la Juventus deve concentrarsi su un presente che la vede in difficoltà in questo avvio di stagione. E sul futuro, su una ricostruzione che parte da adesso, da Moise Kean per il momento. Allegri chiamato a un compito difficile e che andrà completato, i bianconeri hanno provato a chiudere per un altro attaccante ma senza riuscirci. Per l’erede di CR7 se ne riparlerà nel 2022, a quel punto sarà all in.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, no al bomber | “Solo una suggestione”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, assalto a Vlahovic nel 2022

Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio giornaliero su Twitter, ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe il nome su cui puntare. Successo netto nelle preferenze per Dusan Vlahovic, votato addirittura dal 51% dei partecipanti. Staccato Icardi, che ha raccolto soltanto il 26,4% dei voti. Convincono anche meno Gabriel Jesus (16,1%) e Martial (6,5%).