Il Real Madrid prova l’ultimissimo colpo della sua sessione di calciomercato, contatti in corso alla ricerca dell’accordo.

Il Real Madrid vede Kylian Mbappe decisamente più lontano, il forcing per l’attaccante del Psg non ha avuto finora esito e a questo punto è difficile ipotizzare ribaltoni dell’ultimo momento. I ‘Blancos’ dovranno riprovare con ogni probabilità nel prossimo futuro a mettere le mani sull’attaccante francese, ma non intendono concludere qui la loro campagna acquisti. Nelle ultime ore di mercato, si cerca l’ultimo colpo.

Secondo ‘Le Parisien’, infatti, il club spagnolo è in trattativa con il Rennes per Camavinga. Il giovane centrocampista francese è da tempo un pallino delle ‘Merengues’, i contatti sarebbero descritti come in fase avanzata. E’ ancora presto, però, per dire che l’affare sia concluso. Servirà l’ultimo giorno di mercato per mettere, forse, il sigillo a una grande operazione. Il classe 2002 è stato monitorato anche dalla Juventus.