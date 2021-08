CM.IT | Contatti esplorativi del Watford per Nandez: la situazione

Nahitan Nandez ancora al centro di contatti di calciomercato: a pensarci è il Watford dei Pozzo

Il futuro di Nahitan Nandez è ancora tutto da scrivere. La permanenza, infatti, resta in bilico: attorno all’uruguaiano ci sono ancora dei potenziali movimenti di calciomercato. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, sul classe ’95 è spuntato l’interesse del Watford, club di Premier League di proprietà della famiglia Pozzo. In questo momento, le parti hanno allacciato dei contatti meramente esplorativi per cercare di capire l’eventuale fattibilità dell’operazione. La trattativa comunque è ancora in una fase del tutto embrionale.