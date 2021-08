Lutto in casa Juventus | È scomparso Francesco Morini a 77 anni

Lutto nel mondo del calcio, è scomparso Francesco Morini: lo storico stopper di Juventus e Fiorentina aveva 77 anni

La Juventus piange la scomparsa di Francesco Morini: storico stopper e difensore degli anni ’70. In maglia bianconera ha sollevato sette trofei: cinque scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa. Il suo soprannome, ‘Morgan’, lo definiva come difensore: un pirata della scivolata, sempre all’arrembaggio per impedire che gli avversari riuscissero a violare la retroguardia bianconera. Lo stopper, che ha vestito anche la maglia della Sampdoria in Serie A, è morto a 77 anni: calcio italiano in luttto.