La Juventus ha vissuto una vera e propria rivoluzione sul calciomercato, con l’addio di Cristiano Ronaldo. Non manca una nuova frecciata al portoghese

Il futuro di Cristiano Ronaldo ha tenuto banco per mesi, prima della grande svolta. L’attaccante della Juventus, infatti, è tornato al Manchester United che l’hanno riaccolto dopo i trionfi al Real Madrid e l’esperienza in bianconero. Un addio che ha diviso addetti ai lavori e opinione pubblica e che ancora oggi crea sensazioni alterne tra i tifosi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Di certo, Ronaldo ha spesso trascinato i bianconeri a suon di gol e grandi prestazioni, ma molti non gli perdonavo alcuni assoli e il poco contributo nella coralità della manovra. Insomma, il dibattito resta aperto e nella discussione si è inserito anche Arrigo Sacchi.

Calciomercato Juventus, Sacchi contro Ronaldo: le sue parole

Sacchi, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, parla degli addii eccellenti in Serie A, soprattutto quello di CR7: “Lukaku e Ronaldo sono due fenomeni non c’è dubbio. Ma con Ronaldo la Juventus cosa ha vinto in Europa? Niente. Se non hai idee o se non sai svilupparle non vai lontano. Potrai vincere in Serie A, ma in Champions no”.

Sacchi si sofferma anche sulla situazione attuale in casa Juventus: “E’ disorganica, mi è parsa demotivata e quando non c’è motivazione ci sono anche poche idee. Non so se abbiano subito l’addio di Ronaldo, ma si dovrà fare un lavoro in profondità”.