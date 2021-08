Juventus, prime parole Ronaldo: "United un posto speciale nel mio cuore"

Juventus: dopo l’ufficialità anche da parte dei bianconeri, Cristiano Ronaldo ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del Manchester United

Dopo l’ufficialità della Juventus, arrivano le prime parole di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha commentato sul sito ufficiale del Manchester United il suo ritorno ai ‘Red Devils’: “Il Manchester United è un club che ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore e sono stato travolto da tutti i messaggi che ho ricevuto dall’annuncio di venerdì. Non vedo l’ora di giocare all’Old Trafford davanti a uno stadio pieno e rivedere tutti i tifosi. – ha concluso CR7 – Non vedo l’ora di unirmi alla squadra dopo le partite internazionali e spero che ci aspetti una stagione di grandi successi”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, Pjanic spinge: retroscena Siviglia

L’ex centravanti bianconero ha poi pubblicato un lungo messaggio su Instagram: “Tutti quelli che mi conoscono sanno del mio amore infinito per il Manchester United. Gli anni che ho trascorso in questo club sono stati assolutamente fantastici e il percorso che abbiamo fatto insieme è scritto a lettere d’oro nella storia di questa grande e straordinaria istituzione

Non posso nemmeno iniziare a spiegare i miei sentimenti in questo momento, poiché vedo il mio ritorno all’Old Trafford annunciato in tutto il mondo. È come un sogno che si avvera, dopo tutte le volte che sono tornato a giocare contro il Man United, e anche da avversario, e aver sempre sentito tanto amore e rispetto da parte dei tifosi in tribuna. Questa è assolutamente al 100% la materia di cui sono fatti i sogni!

Il mio primo campionato nazionale, la mia prima Coppa, la mia prima convocazione in nazionale portoghese, la mia prima Champions League, la mia prima Scarpa d’Oro e il mio primo Pallone d’Oro, sono nate tutte da questo legame speciale tra me e i Red Devils. La storia è stata scritta in passato e la storia sarà scritta ancora una volta! Hai la mia parola!

Sono proprio qui!

Sono tornato dove appartengo!

Facciamolo accadere ancora una volta!

PS – Sir Alex, questo è per te”.