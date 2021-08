Edin Dzeko torna a parlare dal ritiro della nazionale bosniaca e risponde anche a qualche critica sul suo arrivato legato all’età

Edin Dzeko è stato senza dubbio tra i colpi più importanti di questo calciomercato estivo. Il bosniaco è arrivato per rimpiazzare Lukaku, anche se Inzaghi ha confermato di averlo già chiesto prima dell’addio del belga. Quello all’ex capitano della Roma è un inseguimento che si è concluso dopo due, probabilmente tre anni. E il suo primo gol è arrivato subito all’esordio col Genoa: “Ma non c’è stata nessuna esultanza speciale. All’Inter tutti sanno cosa possono aspettarsi da me e io in campo farò quello che so fare meglio. Ho molto rispetto per Inzaghi, mi piace la sua filosofia di gioco”, ha detto Dzeko dal ritiro della nazionale.

Il numero 9 nerazzurro, intervistato da ‘Klix.ba’, ha continuato a parlare di scudetto: “Difficile fare pronostici adesso, l’Inter sta difendendo lo scudetto e sa quanto sia difficile farlo. La Juventus è inviolabile da anni, ma ora le cose sono cambiate. Sarà un campionato combattuto fino all’ultima giornata. Io al titolo di capocannoniere non penso neanche, vorrei solo che la squadra vincesse”. Infine sulla Roma e la sua carta d’identità: “Auguro tanta fortuna ai giallorossi. La sosterrò in tutte le 36 partite di Serie A. La mia età? Le risposte le ho sempre date sul campo. Non importa quanti anni hai, ma cosa riesci a proporre sul campo. Mi sento bene e non faccio caso a queste cose, mi interessa solo campo e sono concentrato sulle mie partite”.