Denzel Dumfries, dal ritiro dell’Olanda di Louis van Gaal, ha parlato della sua prima parte con la maglia dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultime

Intervistato ai microfoni di ‘NOS’ direttamente dal ritiro dell’Olanda di Louis van Gaal, Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter di Simone Inzaghi, ha parlato del suo approdo in Italia dal PSV: “Ci vuole del temp per abituarsi, ma sono stato accolto alla grande dal gruppo. In più c’è de Vrij che mi fa da interprete. Essere all’Inter è un sogno che si avvera“.

Dumfries prosegue: “Soldi pagati dall’Inter? Mi sento sempre Denzel, non arrivo in Nazionale come una persona diversa. Speravo di fare qualche minuto in più, non posso accontentarmi di venti minuti, non è nella mia natura, ma sono pronto”.