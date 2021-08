CM.IT – Calciomercato, Boateng gratis: affare in chiusura

Jerome Boateng è vicino a firmare un contratto biennale: l’ex Bayern Monaco si trasferisce a parametro zero

Affare in dirittura di arrivo per il Lione. Il club transalpino, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è vicino a Jerome Boateng, difensore tedesco, svincolato dopo la fine del contratto con il Bayern Monaco. Lasciata la Bundesliga dopo 10 anni, il 32enne è pronto ad iniziare una nuova avventura. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per lui contratto biennale fino al 2023: operazione in chiusura, Boateng pronto ad iniziare una nuova avventura in Ligue 1.