Calciomercato, Top 10 degli acquisti più costosi in Europa | La Roma c'è

Si è conclusa la finestra di calciomercato: la Roma è l’unica squadra italiana ad aver effettuato uno degli acquisti più costosi d’Europa

E’ tempo di bilanci e analisi per quella che è stata la sessione di calciomercato estiva 2021. Alcuni club, in difficoltà economica, hanno optato per degli acquisti in prestito con diritto o obbligo di riscatto, posticipando dunque il pagamento. In attesa di capire cosa succederà con Kylian Mbappe e il Real Madrid, visto che il mercato in Spagna chiuderà a mezzanotte, le maggiori ‘soddisfazioni’ le hanno date i club inglesi e il Paris Saint-Germain. Stilando una classifica degli acquisti più costosi, si può ben intuire come la Serie A sia andata in difficoltà a entrare nella Top 10. Eccezion fatta per la Roma, che ha speso tantissimo per rinforzare la squadra di José Mourinho. C’è anche l’Inter che si è però privata di campioni come Lukaku e Hakimi.

Top 10 acquisti, la Roma unica italiana presente in classifica

Di seguito, dunque, la Top 10 degli acquisti più costosi di tutta Europa.

Jack Grealish (Manchester City): 117 milioni di euro all’Aston Villa Romelu Lukaku (Chelsea): 115 milioni di euro all’Inter Jadon Sancho (Manchester United): 85 milioni di euro al Borussia Dortmund Achraf Hakimi (PSG): 63 milioni di euro all’Inter Ben White (Arsenal): 58,5 milioni di euro al Brighton Dayot Upamecano (Bayern Monaco): 42,5 milioni di euro al Lipsia Raphael Varane (Manchester United): 40 milioni di euro al Real Madrid Tammy Abraham (Roma): 40 milioni di euro al Chelsea Ibrahima Konate (Liverpool): 40 milioni di euro al Lipsia Emiliano Buendia (Aston Villa): 38,4 milioni di euro al Norwich

Dei giocatori presenti in classifica, solo uno è approdato in Serie A (Abraham alla Roma) e due l’hanno lasciata. Da notare come il PSG abbia concentrato le sue forze sul mercato dei parametri zero, presente in classifica solo con Hakimi. ‘Spese pazze’ per il Manchester United, che ha alzato di molto il livello della rosa anche considerando l’arrivo di Cristiano Ronaldo.