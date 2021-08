Calciomercato, Ferrero: "Accordo con Petagna. Aspettiamo l'ok del Napoli"

Sul mercato della Sampdoria parla Ferrero: “Abbiamo l’accordo con Petagna, che vuole venire da noi. Aspettiamo solo l’ok del Napoli”

Continua a tenere banco la trattativa tra Napoli e Sampdoria per Andrea Petagna. L'attaccante è stato protagonista assoluto dell'ultimo turno di campionato dei partenopei, segnando il gol che ha regalato la vittoria a Luciano Spalletti. Come detto su Calciomercato.it, il tecnico toscano vorrebbe trattenere Petagna a Napoli. Nel frattempo, ha parlato anche Massimo Ferrero riguardo al possibile arrivo dell'attaccante.

Il presidente della Sampdoria ha rivelato ai microfoni di ‘Sky’:”Abbiamo l’accordo con Petagna e oggi avevamo i documenti con tutto definito, col ragazzo, con Riso e avevamo anche inviato tutto al Napoli”. Il problema è che da Aurelio De Laurentiis non è arrivata nessuna risposta. Ferrero, infatti, ha aggiunto: “Abbiamo mandato i contratti, ma non ci è ancora arrivato l’ok dal Napoli”. La sensazione è che, alla fine, il giocatore possa anche rimanere agli ordini di Spalletti.