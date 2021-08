Calciomercato, la Top 10 dei colpi in Serie A | Roma protagonista assoluta

Mourinho Re del mercato in Serie A: Abraham è il primo nella Top 10 degli acquisti nel campionato italiano

Termina la finestra estiva di calciomercato in Italia. Una sessione abbastanza povera per la Serie A, che ha visto partire campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Lukaku e Hakimi. Ma non solo: anche addii a zero come Donnarumma, passato al PSG. Mercato caratterizzato da tanti prestiti, una sorta di ‘pagherò‘ che testimonia la difficoltà dei club italiani di concludere degli acquisti di altissimo livello come invece succede in Premier League. Nella Top 10 degli acquisti della Serie A, figura la Roma al primo posto con Tammy Abraham. Da notare la presenza di tanti calciatori riscattati e già presenti nella rosa delle squadre dalla scorsa stagione. Come, per esempio, Tomori e McKennie.

Calciomercato, la Top 10 degli acquisti in Serie A

Tammy Abraham (Roma): 40 milioni di euro al Chelsea Fikayo Tomori (Milan): 29,2 milioni di euro al Chelsea Nicolas Gonzalez (Fiorentina): 23,5 milioni di euro allo Stoccarda Weston McKennie (Juventus): 20,5 milioni di euro allo Schalke 04 Juan Musso (Atalanta): 20 milioni di euro all’Udinese Matteo Politano (Napoli): 19 milioni di euro all’Inter Eldor Shomurodov (Roma): 17,5 milioni di euro al Genoa Cristian Romero (Atalanta): 16 milioni di euro alla Juventus Hamed Traore (Sassuolo): 16 milioni di euro all’Empoli Zinho Vanheusden (Inter): 16 milioni di euro allo Standard Liegi

La Roma è presente nella Top 10 con due acquisti piazzati, ovvero Abraham e Shomurodov, con Mourinho grandissimo protagonista di questo mercato. Giocatori come Tomori, McKennie, Politano e Traore sono stati riscattati dopo un periodo di prestito. Poi c’è Vanheusden, che l’Inter ha ripreso dallo Standard e girato al Genoa in prestito. Infine, l’Atalanta ha acquistato Romero a titolo definitivo dalla Juventus che è stato poi ceduto al Tottenham. Menzione speciale per la Fiorentina, con Gonzalez che è diventato il giocatore più costoso della storia del club.