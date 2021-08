Accordo tra la Lazio e Zaccagni. Il fantasista del Verona si appresta a diventare un nuovo giocatore biancoceleste

Colpo in entrata per la Lazio che sta concludendo un’altra telenovela di calciomercato. I biancocelesti si preparano infatti ad accogliere Mattia Zaccagni, polivalente esterno offensivo proveniente dal Verona dopo una stagione da protagonista con la casacca dell’Hellas.

Come registrato anche da Calciomercato.it, c’è l’accordo tra la Lazio e l’entourage dello stesso Zaccagni. Il fantasista del Verona si appresta a diventare un nuovo giocatore del club di Claudio Lotito, che pone così tra le mani di Sarri un altro innesto importante. Il centrocampista offensivo dell’Hellas Verona, in scadenza di contratto nel 2022, si trasferirà in biancoceleste per una cifra complessiva di 9 milioni di euro (base di 7 milioni più 2 di bonus). Pronto per lui un triennale da circa 2 milioni di euro bonus compresi. Decisiva per la fumata bianca l’opera del presidente Claudio Lotito, sceso in campo nelle ultime ore per sbloccare la situazione. Zaccagni è in arrivo a Roma: nelle prossime ore le visite mediche e la firma sul contratto.