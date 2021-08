Il Verona avrebbe trovato l’accordo per Gianluca Caprari. E’ lui il sostituto di Zaccagni, sul quale sta insistendo la Lazio

Trovato l’accordo con il Verona, come raccontato su Calciomercato.it, la Lazio sta lavorando con l’agente di Zaccagni per riuscire a trovare un’intesa sull’ingaggio. Ballano ancora circa 300mila euro. Nel frattempo arrivano buone notizie da Verona: i gialloblu, infatti, come riporta Sky Sport, avrebbero trovato l’intesa con la Sampdoria, per l’acquisto di Caprari, che di fatto rappresenta il sostituto di Zaccagni.