Ai microfoni di CMIT TV è intervenuto a margine dell’ultimo giorno di mercato Stefano Salandin che ha fatto il punto della situazione

Nel corso della lunga diretta di CMIT TV è intervenuto da Milano anche Stefano Salandin che ha fatto il punto sul mercato: “Quella che ha fatto meglio secondo me è il Milan. Poi l’Inter ha tamponato l’emergenza con grande lucidità. La Roma ha fatto il giusto anche se credo manchi qualcosina dietro. Il Napoli si è mosso poco, mentre la Lazio tutto sommato bene. L’Atalanta ha preso Koopmeiners di cui tutti parlano bene. Per la Juventus la società ha deciso di iniziare un nuovo ciclo giovani con un nuovo programma. Ci dicono che sono consapevoli di eventuali rischi, con le difficoltà che vengono messe in conto. Se tale strategia sarà confermata dalle prossime uscite mediatiche è evidente che potrà piacere o meno ma un’idea c’è. Il Cagliari ha preso Keita. Lo ha soffiato alla Sampdoria”.

JUVENTUS – “I tifosi ragionano per vincere e se anche lo fai potevi vincere meglio. Altro attaccante? Fino all’ultimo no. Anche oggi c’erano operatori esperti che mi dicevano di voci. Aguero era un vecchio discorso. Pjanic sarebbe piaciuto ad Allegri ma la società ha deciso di restare così. Su Icardi ci sono stati discorsi ma nessuna trattativa vera. Dopo la partenza di Ronaldo la prima cosa è stata la presenza di Raiola alla Continassa. Allegri si augurava di gestire una Juve senza Ronaldo. Ha sempre detto che la rosa andava bene così. Ha avuto anche calciatori in ritardo sia dalla Copa America che dagli Europei perciò ci vorrà tempo. È chiaro che sarà un anno complicato per la Juventus. Non escludo che la Juve non arrivi in Champions”.

DONNARUMMA – “L’Inter mi pare abbia bloccato Onana. Per Donnarumma è molto presto, ricordiamoci che è arrivato dopo. Il posto non ce l’ha per diritto divino. Ho abbastanza fiducia, anche se è vero che Navas è straordinario”.