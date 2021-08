Juventus, Icardi nel mirino anche del Barcellona: tentativo da parte del club catalano di provare ad arrivare all’argentino

Moise Kean sarà l’ultimo colpo di mercato in entrata della Juventus. Il giovane attaccante torna a vestire bianconero e sarà l’ultimo rinforzo della sessione estiva 2021. Almeno per quanto riguarda l’attacco. Nulla da fare per Mauro Icardi, nome gradito ai bianconeri e in particolare ad Allegri, che resterà però al Paris Saint-Germain come da noi anticipato.

La pista Icardi potrebbe magari riaprirsi in futuro, a gennaio o la prossima estate, ma nel frattempo dalla Francia sottolineano come un altro club abbia fatto un tentativo per il giocatore argentino. Come riporta ‘Footmercato’, il Barcellona ha tentato la fortuna, bussando alla porta del Paris Saint-Germain. I catalani avrebbero parlato con l’entourage del giocatore sondando il terreno, ma di fronte alle richieste parigine, ossia una cessione a titolo definitivo o in prestito oneroso con l’inserimento di un riscatto, il Barcellona ha dovuto declinare il proprio proposito.