Rinnovo in casa Inter. Il club nerazzurro – attraverso i propri canali ufficiali – ha annunciato che Lucien Agoume ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2025.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Lucien Agoume: il centrocampista francese classe 2002 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2025“. La firma sul contratto può essere propedeutica ad una cessione in prestito. Agoume spinge per far ritorno in Francia.