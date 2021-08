Il direttore sportivo del Torino Davide Vignati ha commentato il mercato del club granata e parlato di Belotti e del tentativo dell’Inter

E’ stato il Torino uno de club più attivi degli ultimi giorni di mercato. Zima, Praet e Brekalo i colpi di Vignati per accontentare Juric. Proprio il direttore sportivo ha parlato a ‘Sky’ subito dopo la fine del mercato: “Praet e Brekalo sono operazioni importanti. Abbiamo il riscatto per tutti quindi ci possiamo lavorare. Zima è un calciatore con grande strutture e con buona esperienza. Abbiamo un allenatore molto bravo a lavorare con i giovani”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

JURIC – “Siamo molto uniti, il mister è una persona molto chiara. Ci siamo parlati ma lo sapevo che il presidente ci dava una mano a migliorare la squadra perché lui ci tiene. Non è scontato fare tre operazioni del genere”.

BELOTTI – Infine, ritorno sull’ipotesi Inter emersa nei giorni scorsi per Belotti: “Non è mai stato vicino all’Inter, non c’è mai stato accordo tra le società. C’è stato solo un incontro, ma loro avevano un’altra priorità. Ora parleremo del rinnovo”.