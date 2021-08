Calciomercato Inter, distanza per il rinnovo del big | Le cifre

Calciomercato Inter: il club nerazzurro è già al lavoro per i rinnovi dei big. Accordo con Lautaro e nessun problema per Barella. Ancora distanza con Brozovic

Archiviata la sessione estiva di calciomercato, l’Inter è già al lavoro sui rinnovi dei propri big. La dirigenza ha già raggiunto l’accordo con Lautaro Martinez e punta ora a blindare anche Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. La situazione più urgente è quella del croato, che è in scadenza di contratto nel giugno 2022. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, ancora distanza economica con Brozovic | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, mentre per il prolungamento di Barella non dovrebbero esserci problemi, con il centrocampista croato c’è ancora distanza economica: il giocatore avrebbe infatti rifiutato l’offerta da 4,5 milioni di euro. La sua richiesta di ingaggio sarebbe di 6 milioni a stagione. Tuttavia, la volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme e filtra ottimismo in casa nerazzurra.