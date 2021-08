Nuovo esterno destro in casa Cagliari. I sardi hanno acquistato in prestito dal Bordeaux Bellanova. Possibile cessione di Nandez

Nuova avventura per Raoul Bellanova. Il terzino destro, scuola Milan, giocherà con la maglia del Cagliari. A darne notizia è lo stesso club sardo, attraverso il proprio sito ufficiale. Il giocatore arriva in rossoblù dal Bordeaux in prestito con diritto di riscatto.

L’acquisto dell’esterno, vista anche la presenza in rosa di Zappa, potrebbe rappresentare un segnale di un possibile addio di Nandez. Come raccontato, per l’uruguaiano ci sono stati dei contatti con il Watford. Il classe 1995 è stato un obiettivo dell’Inter, prima della chiusura per Dumfries.