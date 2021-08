Sulla fascia destra, l’Inter ha dirottato le sue forza su Dumfries per sopperire alla partenza di Hakimi ma a lungo è stato seguito un altro giocatore

L’Inter si gode le due vittorie consecutive nelle prime due giornate di campionato, nonostante le cessioni pesanti. La prima quella di Hakimi, che ha portato subito i nerazzurri a pensare a un esterno destro. Anche se ora Matteo Darmian è partito in grande spolvero, Inzaghi aspetta Dumfries. L’olandese è stato uno dei colpi di Marotta, arrivato alla fine di un lungo casting che poteva portare anche Nahitan Nandez. Tra le prime ipotesi c’era anche quella di Hector Bellerin, in uscita dall’Arsenal.

Alla fine lo spagnolo non si è mosso da Londra, almeno fino a oggi: in questi minuti, infatti, anche se manca ancora il comunicato ufficiale, ad annunciare il suo acquisto è stato il Real Betis tramite i suoi social. Arrivo di prestigio per gli andalusi, con il classe ’95 che torna in Spagna a 10 anni di distanza dall’addio alle giovanili del Barcellona.