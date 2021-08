A pochi mesi dall’addio alla Juventus Andrea Pirlo è senza panchina: indizio social per l’ex tecnico bianconero

Blitz a Londra per Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus, a pochi mese dall’addio al club bianconero, è ancora alla ricerca di una nuova esperienza in panchina. Intanto vola a Londra e pubblica una foto accompagnato dalla frase ‘London Calling’. Inevitabili su Twitter gli accostamenti all’Arsenal visto l’inizio di campionato deludente della squadra di Arteta. Tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato con zero gol fatti e nove subiti: un rendimento che ha messo il manager spagnolo sul banco degli imputati con le voci sul suo possibile esonero che lo accompagnano da giorni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato PSG, addio a Juventus e Inter: scambio con Sarabia

Calciomercato, Pirlo a Londra: suggestione Arsenal

In questo scenario si inserisce la presenza a Londra di Andrea Pirlo che inevitabilmente fa partire la suggestione Arsenal. L’allenatore non ha nascosto la sua ambizione di fare un’esperienza all’estero e la Premier League è un campionato che da sempre affascina l’ex bianconero. Soltanto una suggestione al momento, vedremo se più avanti potrà diventare qualcosa di più concreto.