Il presidente della Figc Gabriele Gravina torna a parlare della riforma dei campionati e delle polemiche per le Qualificazioni sudamericane

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto a 'Radio Anch'io Sport' su 'Radio1' tornando a parlare della riforma dei campionati: "Quando si parla di riforma si pensa solo alla Lega Pro, ma serve una riforma di sistema e culturale. Deve riguardare i campionati dalla A ai Dilettanti. C'è un progetto pronto, se la Federazione avrà la forza di prendere posizione allora si farà un passo avanti, altrimenti ci sarà un Consiglio straordinario con le società: la riforma non è rinviabile".

Si passa poi alle polemiche per la data in più aggiunta a settembre per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali che creerà non pochi problemi ai club europei: “Purtroppo aver saltato alcuni appuntamenti lo scorso marzo ha generato uno slittamento nel mese di settembre e ottobre, con un impatto devastante sui tornei nazionali e internazionali. C’è confusione, le società hanno ragione visto che alcuni calciatori rientreranno, se tutto va bene, nella notte alla vigilia di gare molto importanti”. Una situazione che in Spagna sta facendo discutere molto: “Tebas sta ipotizzando il rinvio di una o due giornate di campionato. Sicuramente il valore sportivo della competizione ne risentirà. Qualche riflessione va fatta, sia con la Fifa che con la Uefa“.