Brutta tegola per Roberto Mancini che, dopo Manuel Lazzari, perde un altro giocatore per infortunio: l’attaccante lascia il ritiro della Nazionale

Il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano non inizia nel migliore dei modi. Il ct Roberto Mancini – dopo aver assistito al forfait di Manuel Lazzari – perde un altro giocatore per infortunio. Mentre il giocatore della Lazio non aveva risposto alla chiamata, questa volta l’attaccante aveva provato a stringere i denti, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Il riferimento è a Andrea Belotti, colpito duramente nel match di campionato contro la Fiorentina. Il capitano del Torino si è sottoposto stamane ad ulteriori controlli e l’esito non è stato dei più positivi. Come riporta ‘Tuttosport’, il giocatore ha riportato un infortunio al perone che lo costringerà ad almeno un mese di stop.

Nazionale, infortunio Belotti: lascia Coverciano

Lo staff medico granata ha in programma ulteriori controlli per valutare con maggiore accuratezza la condizione del ‘Gallo’, pedina fondamentale del Torino di Ivan Juric, ancora senza punti dopo due giornate di campionato. Quel che è certo, però, è che Andrea Belotti salterà gli impegni con la Nazionale italiana contro Bulgaria, Svizzera e Lituania, sfide valevoli per la qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. L’attaccante ha già lasciato il ritiro azzurro di Coverciano.