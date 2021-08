Tempo di Nazionale, che tornerà in campo per la prima volta dopo l’Europeo. Out Lazzari per infortunio, anche Belotti si è fermato. Mancini chiama Calabria e parla in conferenza

Un altro infortunio colpisce la Nazionale. Contro lo Spezia Manuel Lazzari è stato costretto ad uscire per un problema al polpaccio, che gli ha impedito anche di rispondere alla convocazione di Roberto Mancini, che lo ha sostituito con Davide Calabria. Il Milan, così, avrà entrambi i terzini – con Florenzi – a disposizione del ct azzurro. Ma oggi anche Belotti si è fermato e ha dovuto lasciare il ritiro dell’Italia a Coverciano: secondo ‘Sky Sport’, il ‘Gallo’ rischia di restare fermo addirittura 20 giorni. La causa è il problema al perone dopo lo scontro con Martinez Quarta nel match con la Fiorentina. Continuerà a stare in gruppo invece Domenico Berardi nonostante qualche noia al piede.

Italia, le parole di Mancini in conferenza: da Jorginho a Donnarumma

Da Coverciano ha parlato intanto il ct Mancini in conferenza stampa: “Calabria sta giocando bene da tempo, stiamo valutando e probabilmente lo chiameremo, perchè Lazzari non sta bene. Anche Belotti non sta benissimo. Per noi nulla è cambiato, la nostra vita continuerà. Abbiamo vinto l’Europeo e abbiamo fatto felici noi stessi e soprattutto 60 milioni d’italiani. Scherzavamo sempre sul fatto di dover vincere per mettere foto anche qua, e le hanno messe”, le sue parole. Il percorso è quello che porterà al Mondiale in Qatar: “Possiamo migliorare in questi 14 mesi, ma ci sono prima cinque partite di qualificazione a partire da giovedì”. Poi sui talenti azzurri: “Kean è un giocatore giovane, lo abbiamo lasciato a casa con dispiacere prima dell’Europeo, ma sapevamo che potevamo richiamarlo. Lui le qualità le ha, dipenderà da lui il suo futuro”.

Mancini prosegue: “Donnarumma non sta giocando perché è arrivato in ritardo rispetto ad altri giocatori. Zaniolo è tornato a disposizione dopo l’infortunio. E’ importante che lui stia bene, e che abbia recuperato bene, non c’è un problema di ruolo”. Impossibile non parlare anche del sogno Pallone d’Oro per Jorginho: “Penso che lo meriti. Sta facendo bene da anni, ha vinto tutto quello che ha giocato. All’Europeo in 50 giorni, lunghi, duri e difficili, non c’è mai stato il minimo problema fra di noi e questo può avvenire anche per cose puerili. Invece non è mai accaduto niente”.