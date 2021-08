Pessimo inizio per la Juventus e Allegri finisce sul banco degli imputati: Tony Damascelli lo attacca per la gara con l’Empoli

Un punto in due partite, un inizio di stagione all’insegna della difficoltà. La Juventus di Massimiliano Allegri sognava un’altra partenza ed invece contro Udinese ed Empoli è arrivato solo un punto. Logico che anche l’allenatore livornese sia finisco sul banco degli imputati.

Critiche arrivano da Tony Damascelli che a ‘Radio Radio’ parla così della Juventus: “E’ in chiara involuzione da tre anni. Ha vinto due scudetti con Allegri e Sarri, mentre Pirlo non ce l’ha fatta. Ronaldo in questi tre anni ha mascherato i problemi con i suoi 101 gol. Allegri ha sbagliato clamorosamente la formazione, ha preso in modo superficiale la partita giocando in casa con l’Empoli che non aveva mai vinto a Torino”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare last minute: l’attaccante si offre

Juventus, Damascelli contro Allegri: “A volte i tecnici fanno i fenomeni”

Il giornalista continua: “La prima partita, la colpa era tutta del portiere. La seconda la colpa per me al 90% è dell’allenatore, che a fine partita ha detto che la colpa è dei giocatori. La confusione regna sovrana. Danilo a centrocampo? A volte i tecnici vogliono fare i fenomeni, ma poi la paghi: il calcio non lo inventi così. La Juventus ha un problema serio che è quello del coinvolgimento del gruppo. Mancano punti di riferimento: partito Ronaldo, chi è il leader? Non mi dite Dybala per favore… Bentancur arriverà a 33 che diremo ancora che è una promessa. Rabiot assiste sul gol dell’Empoli: è a un centimetro da quello che segna”.