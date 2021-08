L’Inter è tornata in campo in questa stagione inanellando due vittorie nelle prime due giornate, anche Vidal è stato protagonista ma si attende il ritorno di Sanche. Che però sembra lontano…

Due vittorie nelle prime due di campionato. L’Inter campione d’Italia ha battuto Genoa e Verona ripartendo col piede giusto, con entusiasmo e tanta qualità. I nerazzurri sembrano già in palla, spesso vanno con automatismi precisi ereditati dagli anni di lavoro con Conte. E a ‘San Siro’ col Genoa anche Arturo Vidal ha messo il timbro con gol e assist: il cileno può essere un giocatore importantissimo, che nella scorsa stagione non ha dato il suo apporto, fermato da diversi infortuni. Ma il cileno è pronto a riprendersi il posto, magari trovando continuità in nazionale. E proprio dal Cile sono arrivate le sue parole sulle condizioni fisiche e i retroscena del rapporto con l’Inter, anche di Alexis Sanchez, che sta vivendo però un momento particolare.

Nei mesi scorsi si è parlato anche di possibile divorzio anticipato tra Vidal e l’Inter, ma il centrocampista ex Barcellona e Bayern ha sottolineato a ‘La Tercera’: “Non abbiamo mai avuto problemi con il club. Ecco perché sono qui, spero di giocare al meglio, arrivo con tanta voglia e sperando di fare nove punti. Non ho parlato con nessun compagno, solo con Alexis lì”. E proprio sul connazionale e compagno all’Inter Vidal continua: “Era un po’ triste, ma sta per recuperare e questo è l’importante“. Infine sul via libera della Fifa alle singole squadre sulla decisione di mandare o meno i propri calciatori in nazionale: “Spero che tutti possano venire, ma oltre a questo non posso dire niente. Ogni paese ha le sue regole. L’importante è che tutti i giocatori cerchino di venire qui”.