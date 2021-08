Le ultime news mettono in evidenza Antonio Conte e il suo ritorno in pista dopo l’addio all’Inter alla fine della scorsa stagione

Ora è ufficiale, Antonio Conte torna in pista. A tre mesi dal suo divorzio con l’Inter, il tecnico non riparte dalla panchina ma nelle vesti di commentatore per ‘Sky Sport’. Il leccese sarà lo ‘special guest’ negli studi dell’emittente satellitare in occasione delle gare internazionali, quelle di Champions su tutte.

“Lui fa l’allenatore, ma in questo anno sabbatico ha scelto di portare la sua esperienza nella nostra squadra”, ha detto il direttore di ‘Sky Sport’ Federico Ferri alla presentazione del palinsesto per la stagione 2021/2022.