L’Adana Demirspor ha comunicato ufficialmente l’esonero del tecnico Aybaba: arrivo di Vincenzo Montella ad un passo

Montella si appresta a tornare a brevissimo in panchina. Come anticipato da Calciomercato.it, il tecnico ex Milan è a colloquio con l’Adana Demirspor di Mario Balotelli. L’approdo nel club turco è molto probabile e adesso – a conferma di ciò – è arrivata anche l’ufficialità dell’esonero dell’ormai ex allenatore Samet Aybaba.

Dopo questa decisione, l’Adana si concentra a pieno sul sostituto. In queste ore si spinge per la conclusione della trattativa con Montella. L”Areoplanino’ si sta convincendo sempre di più della destinazione ora dopo ora e la fumata bianca è più vicina.