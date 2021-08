Franck Ribery potrebbe giocare ancora in Italia: sul francese c’è la Lazio che non ha ancora chiuso per Kostic

La Lazio cerca un rinforzo in attacco per chiudere il suo mercato. Partito Correa, Sarri attende un uomo in più nel reparto offensivo. Con la trattativa per Kostic che non si sblocca, nonostante la forzatura del calciatore per lasciare l’Eintracht, Tare sta valutando anche una pista alternativa. E’ quella che porta a Franck Ribery, svincolato dopo che non è stato prolungato il suo contratto con la Fiorentina. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come si legge su ‘sportmediaset.it’, nelle ultime ore ci sono stati contatti proficui tra il direttore sportivo della Lazio e l’entourage dell’attaccante francese. Le parti starebbero lavorando in maniera veloce per giungere ad una conclusione della trattativa. Manca ancora l’accordo tra le parti sull’ingaggio ma le sensazioni fanno pensare ad una intesa possibile nel giro di poche ore.