Calciomercato Real Madrid, non è finita per Mbappe | La situazione

Occhi puntati sul futuro di Kylian Mbappe. Le ultime ore di calciomercato potrebbero essere decisive per il fenomeno francese del Paris Saint Germain

Dopo un paio di mesi soporiferi il calciomercato estivo ad agosto ha cambiato marcia improvvisamente. In seguito ai clamorosi cambi di squadra di Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku l’ultimo tassello per completare il mosaico dei grandi attaccanti in uscita potrebbe essere Kylian Mbappe. Il fenomeno francese è da tempo nel mirino del Real Madrid, nonchè promesso sposo dei ‘blancos’ alla luce anche di un contratto a scadenza 2022. La prima offerta di 160 milioni di euro formulata dal club di Florentino Perez non ha soddisfatto il PSG che per il momento resiste.

La strada per Mbappe al Real Madrid si fa quindi in salita, ma non è detta l’ultima parola. Secondo quanto sottolineato da ‘Madrid Zone’ il club spagnolo e il Paris starebbero ancora trattando per il fenomeno transalpino e l’amministratore delegato del Real, José Ángel Sanchez, è stato avvistato all’aeroporto di Madrid ma come sottolineato da ‘ElGolazoDeGol’ non andrà a Parigi. L’aria intorno a Mbappe si fa comunque incandescente.