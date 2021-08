Il caso Mbappe infiamma le ultimissime ore di questo calciomercato estivo. Il Real Madrid non molla il colpo e spera di arrivare al francese già in coda a questa sessione di mercato

Il calciomercato estivo è arrivato ormai agli sgoccioli e domani sera si chiuderà la sessione estiva per i trasferimenti. Da Messi a Ronaldo passando per Lukaku, non sono mancati i movimenti dei top club internazionali, con un Paris Saint Germain in particolar modo scatenato. I parigini però devono anche fare i conti col futuro di Kylian Mbappe, sempre nel mirino del Real Madrid che non molla e punta al grande colpo in coda alla sessione di mercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista spagnolo Josep Pedrerol a ‘El Chiringuito’ sottolineando come ora ci sia ‘possibilismo‘ per ciò che concerne l’affare Mbappe con l’operazione che è nelle mani dell’emiro del Qatar. Ora il PSG è disposto a parlare col Madrid e lo stesso emiro ha aperto ad un dialogo. Il Real oggi sa che la partita è aperta e può portarla a compimento con uno sforzo finale, in quanto non è arrivata peraltro una richiesta da 200 milioni. La proprietà parigina è disposta ad ascoltare.