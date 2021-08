La Juventus vuole aggiungere un’altra pedina al proprio centrocampo nelle ultime ore di calciomercato: sfuma il colpaccio, irrompe Mourinho

Ore caldissime per il calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera sta lavorando alacremente per mettere a segno gli ultimi colpi dell’estate. La clamorosa sconfitta contro l‘Empoli ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente e ora si cerca di intervenire per rinforzare ulteriormente la rosa. In particolare, la ‘Vecchia Signora’ vuole aggiungere un’altra pedina a centrocampo e resta più che viva l’opzione del ritorno di Pjanic dal Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Roma su Tolisso | ‘Beffa’ Juventus

Altro nome che circola da tempo in quel di Torino è Corentin Tolisso. Il francese, in scadenza di contratto giugno 2022, non è centrale nei piani del Bayern Monaco e potrebbe verificarsi l’addio last minute. Stando a quanto riferisce il portale ‘4-4-2.com’, però, nella corsa all’ex Lione.

Mourinho – alla ricerca di un mediano – sarebbe interessato, ma l’alto ingaggio da 7 milioni netti rappresenta certamente un ostacolo. Inoltre, il prestito è fuori discussione visto il termine dell’accordo e la richiesta dei tedeschi si attesterebbe sui 10 milioni di euro. L’affare è complicato, ma lo ‘Special One’ può provarci.