La Juventus è a caccia di un nuovo attaccante per sopperire alla partenza di Cristiano Ronaldo. Pressing su Icardi ma occhio a cosa può accadere in Premier

La Juventus si prepara ad essere grande protagonista di questi ultimi due giorni di mercato. Per ora il ritorno sulla panchina bianconera di Allegri ha visto i bianconeri non andare oltre un pari rocambolesco contro l'Udinese, per poi perdere in casa contro l'Empoli. Inizio sotto ritmo che impone inevitabilmente qualche aggiustamento al club di Agnelli nelle ultime ore di mercato con l'attacco sotto la lente di ingrandimento dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.

Juventus, pressing su Icardi ma occhio a Manchester

Al netto di Kean e del mirino su Mauro Icardi potrebbe presto spuntare anche un altro tipo di ipotesi. Secondo quanto sottolineato dal collega Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter, il club bianconero è ‘in pressing su Icardi, c’è un’accelerata per Pjanic, ma dal Principato dicono di stare attenti a quello che può venire fuori da Manchester soprattutto per l’attacco’. Apertura dunque, dopo l’affare CR7, che potrebbe predisporre nel caso per la Juventus eventuali nuove strade. In questo senso gli attaccanti dei ‘Red Devils’ maggiormente predisposti ad eventuale uscita sono Edinson Cavani, per il quale non ci risultano però movimenti bianconeri ad ora, e Anthony Martial, che rischia di veder ridotto lo spazio dopo l’arrivo di Ronaldo e con i tanti giovani alla corte di Solskjaer. Si tratta comunque di affari complessi.