L’Inter ha iniziato alla grande la stagione con un paio di vittorie importanti e convincenti, arrivate con tanti gol e subendo poco in difesa. I nerazzurri si proiettano con serenità alle ultime ore di calciomercato, nonostante una sessione particolarmente complicata che ha visto anche gli addii di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi.

A poche ore, ormai, dalla fine del calciomercato, la sensazione è che l’Inter abbia chiusa la sessione con l’acquisto di Joaquin Correa. Resterà Martin Satriano, che si è messo in mostra nel precampionato, a coprire un Sanchez che spesso è costretto a stare lontano dal campo. Nahitan Nandez spera ancora in un ritorno di fiamma dei nerazzurri, ma, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, non sembrano esserci novità.

Calciomercato Inter, via alle ultime uscite: da Lazaro a Agoume

Discorso differente per quanto riguarda le uscite. C’è ancora qualche operazione che l’Inter dovrà portare a termine. Si tratta solo di prestiti, legati per la maggioranza a giovani. Valentino Lazaro partirà a titolo temporaneo: su di lui Benfica o Borussia Dortmund. Stessa formula per Salcedo e Agoume che dovrebbero andare al Brest. In uscita anche Colidio: su di lui c’è l’Ascoli.