Serie A, 2a giornata: Napoli corsaro sul Genoa, pari tra Sassuolo e Samp

Il Napoli si conferma vincendo sul Genoa, mentre la Sampdoria strappa un punto al Sassuolo: reti inviolate al Mapei Stadium

La seconda giornata di campionato emette i verdetti della domenica in attesa dei posticipi di Milan e Roma. Il Napoli riesce ad avere la meglio sul Genoa espugnando il Ferraris per 2-1, grazie alla rete di Andrea Petagna, al centro di voci di calciomercato che lo vorrebbero nuovamente nella città ligure, sponda Sampdoria. Dall’altro lato proprio i blucerchiati portano a casa il primo punto di questo campionato dopo il KO della scorsa giornata contro il Milan: reti inviolate con il Sassuolo.

Napoli corsaro sul Genoa, pari tra Sassuolo e Samp

Napoli in vantaggio al 39′ con la rete di Fabian Ruiz: Politano si libera e trova il centrocampista spagnolo che dopo essersi liberato del diretto marcatore con una finta supera Sirigu per l’1-0. Genoa che non si arrende e al 54′ si fa annullare la rete del pareggio con Pandev, che però viene fermato dal VAR: Di Bello si consulta con i suoi assistenti e fischia fallo su Meret da parte di Buksa. Passano, però, quindici minuti e il Grifone trova davvero il pareggio con Cambiaso: apertura di Ghiglione sul secondo palo e il giocatore rossoblù sbuca alle spalle di Di Lorenzo depositando in rete. Nel finale, all’84’, arriva il 2-1 finale di Petagna, da calcio di punizione di Mario Rui: l’attaccante salta sul primo palo e supera Sirigu per il risultato definitivo.

Al Mapei, invece, finisce 0-0, per un pareggio che accontenta di più gli ospiti che i padroni di casa: neroverdi che nel primo tempo si sono fatti fermare da Audero in tre diverse occasioni, con l’estremo difensore che si riscatta dall’errore contro il Milan chiudendo la porta agli avversari. Nella ripresa grande occasione per Caputo che si divora il vantaggio dopo l’errore di Colley: l’attaccante italiano tocca male spedendo la palla oltre la traversa con Audero fuori dai pali. All’81’ buona occasione per Rogerio, che però non trova lo specchio della porta.