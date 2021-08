Salernitana-Roma, che segnale da Mourinho: Villar finisce in tribuna

Villar in tribuna nella sfida dell’Arechi contro la Salernitana: chiaro messaggio di Mourinho al mercato in uscita

Di indizi in queste settimane ce ne sono stati diversi, ma gli ultimi due in ordine di tempo sono parecchio pesanti e fanno più di una prova. Gonzalo Villar è sostanzialmente sul mercato. I segnali di Jose Mourinho in questo senso sono stati chiarissimi, l’ultimo stasera: lo spagnolo è stato convocato dal tecnico, ma – anche con la panchina lunga in Serie A e i cinque cambi – è finito direttamente in tribuna. Nessun infortunio, scelta tecnica.

Che segnale da Mourinho: Villar finisce in tribuna

Una decisione che fa parecchio rumore e che fa il paio con le dichiarazioni dopo Roma–Trabzonspor: “Fino a che non chiude il mercato può succedere di tutto”. Le stesse parole utilizzate per un altro giocatore ritenuto cedibilissimo come Diawara. E allora gli indizi diventano prove e le prove diventano messaggi forti e chiari, al giocatore ma ovviamente anche alla società. Con pochissime alternative a centrocampo (nelle gerarchie viene prima il giovane Bove immediatamente dietro a Cristante e Veretout), Mourinho manda segnali inequivocabili.

Serve almeno un rinforzo in quel reparto in maniera urgentissima. Villar è sul mercato, gli interessamenti su di ci sono, vedi Siviglia e Sassuolo, con qualche colloquio con l’Atletico Madrid anche nell’ambito di un possibile scambio con Hector Herrera – come vi abbiamo raccontato oggi – non andato a buon fine. L’esclusione di stasera fa parecchio rumore, in queste settimane anche sui social lo spagnolo ha mostrato un po’ di insofferenza per questo momento. Ora sta alla società rispondere ai messaggi dello Special One.