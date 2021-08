Psg, i convocati per il Reims: la decisione su Mbappe

Il Psg affronta stasera la trasferta in casa del Reims, ecco i convocati di Pochettino e la decisione su Mbappe.

Il conto alla rovescia che ci separa dalla conclusione del calciomercato reca in sé l’attesa per la soluzione del rebus Mbappe. L’attaccante del Psg, come noto, è oggetto del desiderio del Real Madrid, che ha presentato un ultimatum ai francesi: entro domani, si attende una risposta alla proposta di 170 milioni più 10 di bonus. Situazione tesa, sotto la Torre Eiffel, in vista per di più di un importante impegno di campionato, stasera, in casa del Reims. Nella quarta giornata di Ligue 1, il Psg vuole confermarsi da solo in vetta a punteggio pieno.

Pochettino ha intanto diramato la lista dei convocati per la sfida odierna e l’attaccante è presente, insieme a Messi e Neymar. Un segnale, non sappiamo se decisivo ai fini della sua permanenza a Parigi. Ne sapremo di più nelle prossime ore.