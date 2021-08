Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Cagliari, match valido per la seconda giornata di Serie A

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Calabria 6

Kjaer 6,5

Tomori 6

Theo Hernández 6,5

Tonali 7

Krunic 6,5

Saelemaekers 6,5

Brahim Diaz 7

Leao 7

Giroud 8

All. Pioli 7,5

CAGLIARI

Radunović 6,5

Ceppitelli 5

Godín 5

Carboni 6,5 –

Nández 5,5

Marin 5,5

Strootman 5

Deiola 6,5

Dalbert 5

Joao Pedro 6,5 – assist al bacio

Pavoletti 5

All. Semplici 5

Serra 5,5

TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 4-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Plizzari, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bennacer, Castillejo; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

CAGLIARI (3-5-2): Radunović; Ceppitelli, Godín, Carboni; Nández, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; João Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Fusco; Altare, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa; Grassi, Oliva, Pereiro; Céter, Farias. All.: Semplici.

Arbitro: Marco Serra di Torino.

GOL: 13′ Tonali (M), 15′ Deiola (C), 17′ Brahim (M), 25′ Giroud, 43′ Giroud su rigore

AMMONITI: 6′ Dalbert (C), 37′ Deiola (C), 40′ Strootman (C)

ESPULSI: