Milan-Cagliari, i convocati di Pioli: Castillejo presente

Milan-Cagliari, i convocati di Pioli sono 22: presente Castillejo, assenti Conti e Pellegri

Sono 22 i convocati di Stefano Pioli per il primo impegno stagionale casalingo del Milan, che questa sera sfiderà il Cagliari a San Siro. I rossoneri si presentano con alcune assenze. Oltre ai noti Ibrahimovic e Kessie, che stanno recuperando da un infortunio, il Milan dovrà fare a meno anche di Pietro Pellegri, come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa pre-gara. Assente anche Andrea Conti, ormai ai margini della rosa e per cui si cerca una destinazione in questi ultimi giorni di mercato. Presente invece Samu Castillejo, il cui futuro rossonero resta però in dubbio: di fronte ad una buona offerta potrebbe partire.

Questi i convocati:

PORTIERI: Maignan, Plizzari, Tatarușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Leao, Maldini, Rebic.